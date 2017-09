Puertorriqueños en Chicago se organizan para mandar ayuda a damnificados de María

CHICAGO, Illinois. Aunque María ya salió de Puerto Rico, las consecuencias del paso del huracán y la magnitud de la devastación que dejó en la Isla del Encanto aún se desconocen. La tarde de este miércoles el ciclón había dejado sin luz al 100% de la población y ocho ríos habían empezado a desbordarse.

Para apoyar a los damnificados, dos organizaciones en Chicago, The Puerto Rican Cultural Center y The Puerto Rican Agenda, llevarán a cabo un evento de recaudación de fondos este viernes 22 de septiembre, de las 7 pm a las 11 pm, en el Segundo Ruiz Belvis Cultural Center en el 4048 W Armitage.

De acuerdo con los organizadores, habrá comida, música en vivo y subastas silenciosas, entre otros. La donación mínima sugerida es de 25 dólares.

“Buscamos ayudar a la comunidad y darles un poco de alivio en estos momentos tan difíciles”, dijo Isabel Sophia Dieppa, una de las organizadoras.

“Irma pasó por la Isla hace dos semanas dejando muchas de las estructuras en estado muy débil y ahora con el paso de María la infraestructura se verá muy afectada. Hay muchos problemas que se van a manifestar, por ello queremos ayudar”, agregó Dieppa, quien vive en carne propia la angustia que sienten muchos puertorriqueños en Chicago, pues aún no ha podido comunicarse con su padre y hermano debido a que las líneas están caídas.



De acuerdo con el censo del 2010, se estima que en Chicago viven aproximadamente 102,703 puertorriqueños, quienes representan el 3.8% de la población.

“Muchas personas que tienen familia en Puerto Rico están afectadas emocionalmente en estos momentos. Al ver lo que está pasando en México podemos decir que dos comunidades latinas en Chicago están sufriendo mucho ahora mismo”, agregó la entrevistada.

Una vez que se evalúen los daños dejados por María, las asociaciones determinarán a dónde se destinarán los fondos que se recauden, pues buscan enviarlos a los lugares más afectados.

Por otra parte, Luis Gutiérrez, congresista por Illinois, quien es de origen puertorriqueño, mandó esta mañana un mensaje al presidente Trump en el que le pide que actúe con la mayor rapidez posible para brindar la ayuda que Puerto Rico requiere para hacer frente a las necesidades inmediatas y de largo plazo que enfrenta.



