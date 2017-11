Policía busca a un tercer sospechoso vinculado a los recientes robos de vehículos en Chicago

Las autoridades de Chicago presentaron en la mañana del miércoles cargos contra Davontae Jones y Jason Dortch, de 18 y 19 años, presuntos asaltantes que habrían secuestrado un auto y obligaron a los oficiales a perseguirlos durante más de 20 minutos por toda la autopista Eisenhower. Las autoridades están en la búsqueda de un tercer integrante de esta presunta banda criminal.

Ambos jóvenes fueron acusados de robar un auto en la cuadra 800 de North Racine Avenue el lunes por la noche. Además, la policía cree que los menores de edad podrían estar relacionados con otra docena de hurtos que se han reportado durante las últimas cuatro semanas.



Jones y Dortch se acercaron a dos hombres, de 34 y 23 años, y sacaron un arma mientras les exigían dinero y las llaves de un Jeep Cherokee, según el reporte policial. Las víctimas obedecieron y Jones y Dortch huyeron en el automóvil.

"Nos apuntaron con la pistola en la cabeza, nos quitaron todo el dinero y las llaves de mi auto a tan solo unos pocos metros de entrar a mi casa", cuenta una de las víctimas del hurto a Univision Chicago.

Los oficiales los persiguieron por las vías hacia el oeste de la autopista Eisenhower en Oak Park, al oeste de la avenida Austin, y en el intento por capturarlos, un coche de la policía se estrelló contra el auto donde iban los jóvenes.

Nadie resultó herido en el accidente, y los agentes arrestaron a Jones y Dortch, dijo la policía. Se recuperó una pistola con un clip extendido.



Anthony Guglielmi, portavoz jefe de la policía de Chicago, dijo que los detectives estaban investigando si los dos estaban involucrados en una serie de robos de autos.

"En este punto, creemos que están conectados a un patrón más amplio de este fin de semana", dijo Guglielmi.

Las autoridades encontraron en la mañana del miércoles un auto de quien creen podría haber sido robado por Davontae Jones y Jason Dortch. Según la policía, este auto habría sido utilizado en por lo menos cuatro robos registrados en Cícero en las últimas semanas.



