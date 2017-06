"Si el condado Travis huele (mal), es por las acciones podridas del gobernador": la respuesta de Sally Hernández a Abbott

AUSTIN, Texas. – Un nuevo episodio en la confrontación que involucra al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la sheriff del condado Travis, Sally Hernández, por el tema de las políticas santuario, tuvo lugar en las dos últimas semanas.



Abbott asistió a un evento republicano en el norte del estado el pasado 5 de junio y frente a una multitud dijo que era muy grato estar fuera de la "República Popular de Austin". Su intervención continuó marcada por una despectiva referencia a las políticas de Hernández. "Conforme sales de la ciudad y avanzas hacia el norte, te empiezas a sentir diferente... Una vez que cruzas la línea del condado Travis, comienza a oler diferente. ¿Y saben qué es ese aroma? Libertad. Es el olor a libertad que no existe en Austin”, dijo Abbott, según un reporte del diario Austin Statesman.



La oficina de la sheriff Hernández respondió a esos comentarios el viernes a través de un comunicado, al que tituló " El olor de la libertad". La misiva empieza por decir que las palabras de Abbott habían dado pistas de que su sistema olfativo "detesta el control local", que ha sido decidido por líderes locales dentro de la comunidad en la que él mismo reside.

Luego enfatiza en que la sheriff se esfuerza por asegurar que todas las víctimas de un crimen tengan la misma voz y que todos aquellos que presuntamente han cometido un delito sean juzgados por el sistema de justicia penal. Así mismo, ratifica que Hernández se ha mantenido firme en su creencia de que las leyes inmigración deben ser manejadas por agentes federales y que cuando ICE tenga interés en mantener bajo custodia a algún individuo (que ya ha cumplido con su sentencia) debe presentar órdenes firmadas por jueces o magistrados federales a la cárcel del condado. "Las requisiciones de ICE (detainers) son simplemente solicitudes (voluntarias)".



Hernández indicó en redes sociales que " si el condado Travis huele (mal), es por las acciones podridas del gobernador", en una clara referencia a la aprobación de la ley SB4, la cual había sido puesta como prioridad en la legislatura por parte de Abbott.



If Travis County smells, it's the governor's rotten actions. Judge Garcia's ruling questions constitutionality of ICE detainers.