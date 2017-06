“No permitiré que Austin convierta a Texas en otra California”, asegura el gobernador Greg Abbott

AUSTIN, Texas. - Un evento realizado el pasado lunes en el condado Bell fue el escenario en que el gobernador Greg Abbott evidenció su radical opinión sobre Austin y su agenda política.

Abbott escribió en un tuit que se la estaba pasando muy bien en el evento, con una multitud muy entusiasta que trabaja duro para que el estado siga siendo 'rojo'.



Having a blast with a fired-up Bell Co. Republican Party. They're doing their part to #KeepTexasRed. @TexasGOP pic.twitter.com/rmxU9hCktj