"No más relaciones (inapropiadas) entre maestros y alumnos", dijo el gobernador de Texas tras firmar una ley que penaliza a los infractores

AUSTIN, Texas. - Los maestros que se involucren con estudiantes en relaciones inapropiadas y los distritos escolares que no reporten este tipo de incidentes enfrentarán graves consecuencias bajo la ley SB7 que fue firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

"Las escuelas deben ser lugares seguros para que los niños y jóvenes aprendan y donde los desafíos más difíciles que afronten sean resolver problemas de matemáticas o escoger una carrera profesional", escribió Abbott en una columna de opinión publicada en el diario Austin Statesman.

El gobernador dijo además que es infortunado que unos cuantos profesores que han abusado de su posición pongan a Texas entre los estados con más casos de relaciones inapropiadas maestro-alumno. Entre abril de 2015 y abril de 2017 se reportaron un total de 449 casos, lo que representa un incremento del 65% en un periodo de dos años.

Uno de los casos más sonados de este tipo de relaciones inapropiadas ocurrió el año pasado en la secundaria Stovall del distrito escolar de Aldine, en el norte de Houston. Una exmaestra, identificada como Alexandria Vera, sostuvo una larga relación con un estudiante de 13 años de quien resultó embarazada, según información consignada en documentos judiciales. Tras declararse culpable del delito de abuso sexual agravado, la exmaestra fue sentenciada a 10 años de prisión. Vera es elegible para recibir el derecho a libertad condicional después de que hayan pasado 5 años de su condena.



Durante la ceremonia en la cual se firmó la nueva ley SB7 el gobernador enfatizó en que se tienen que proteger a los estudiantes de predadores sexuales en los salones de clase. "No más relaciones maestro-alumno”, escribió luego en un mensaje de Twitter.



We must protect students from sexual predators in the classroom. No more teacher-student relationships. #txlege https://t.co/cDif27lqy8