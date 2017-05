Un incendio consumió la histórica Misión DeGrazia en Arizona

TUCSON, Arizona. - La Misión de DeGrazia, ubicada al norte de Tucson, reconocida como Monumento Histórico Nacional, fue consumida por el fuego. Las paredes de abobe del recinto se conservaron.

Lo que comenzó como un pequeño proyecto de construcción a principios de la década de 1950 se convirtió en un distrito histórico nacional de 10 acres diseñado y construido por el artista de Arizona Ettore "Ted" DeGrazia.

Siguiendo una tradición regional de la construcción de una capilla o santuario en agradecimiento, el objetivo de DeGrazia fue una misión de adobe construida a los pies de las montañas de Santa Catalina, según explica su página web.

El artista dibujó el diseño y reunió a un grupo de amigos que hacían ladrillos tradicionales de adobe con tierra mezclada con el agua para cumplir con el modelo de DeGrazia. Los ladrillos de adobe fueron hechos en el lugar que fue terminado en 1952.

Cerca de la misión esta la casa original DeGrazia construido en la propiedad y la primera galería pequeña donde se exhibió su arte.

A medida que su situación económica mejoró y la producción de arte, DeGrazia diseñó una galería más grande en la propiedad donde él expuso su flujo constante de obras.

Las paredes al interior de la misión tenían exhibidas algunas de sus pinturas y murales, se observaban ofrendas y fotos que dejaban los visitantes en honor a sus seres queridos.



Varios de murales icónicos que fueron exhibidos en las cuatro paredes dentro de la capilla fueron consumidos por el fuego.

En un mensaje publicado en la página de Facebook de DeGrazia, dice que el incendio ocurrió un poco antes de las 6:00 am.

DeGrazia es conocido en el mundo por capturar el espíritu del Suroeste y su gente en pinturas al óleo, esculturas, cerámica y acuarelas.



El impresionista construyó la capilla en honor de Nuestra Señora de Guadalupe y la dedicó al padre Kino.

Los restos de DeGrazia reposan en la misión, él fue México a exponer sus pinturas sin éxito, y de regreso decidió comprar un terreno y construir la misión en adobe, con ventanas y puertas de trozos de saguaro, una especie de planta desértica.



Thank you all for the kind words and sharing your memories of the #MissionInTheSun, this is a loss for so many! #DeGrazia #Mission #Tucson pic.twitter.com/mOBSHlYnW0