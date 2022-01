Armando, curiosamente, coincide en algunas cosas con el canciller Ebrard y el Secretario Mayorkas. “Hay gente que abusa de esto”, me dijo, refiriéndose a los traficantes de personas. “Hay gente que abandona a otras personas. Hay gente que mata a otras personas por tratar de transportarlas. Hay ‘coyotes’, ‘polleros’, que meten a gente en camiones y los hacen viajar con cerdos, con vacas en trailers, en cajuelas de vehículos. Eso, creo, no se vale. Nos están pagando una plata y esa plata representa el futuro de alguien en un país. Entonces a veces pienso que la gente solo quiere lucrar. Yo no me considero un coyote. Me considero un facilitador de oportunidades”.