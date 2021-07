Asegúrate de que sabes todo sobre la variante delta para salir pronto de esta pandemia

Antes de entrar en la desinformación sobre la variante delta, es vital saber algunos datos muy objetivos sobre el programa de vacunación en Estados Unidos y los claros desafíos que éste enfrenta. El primer punto es el número de adultos no vacunados. Según Our World Data, hasta el día 19 de julio, 48% de la población estadounidense ya había sido totalmente vacunada y 55% ya había recibido al menos la primera dosis de la vacuna, con lo cual un 7% esperaba todavía por la segunda. Pero esto quiere decir que, tras más de siete meses de oferta de vacunas, más de 40% de los habitantes de Estados Unidos todavía no se han inmunizado. En número absoluto esto suma más de 140 millones de personas .