"Me da miedo que se caiga la pared" Un ingeniero forense explica cómo la sequía afecta una estructura

¿Cómo una persona que no tiene conocimientos de ingenieria o construcción puede saber la diferencia entre un daño cosmético y un daño estructura?

Buena pregunta, si la persona no tiene experiencia y ve una grieta sea pequeña o grande, debe documentarla y si vive en un condominio debe reportarla, explicó Joel Figueroa, Ingeniero forense

Según experto una grieta de un milimetro en la pared podría ser de 5 milimetro dentro de la pared, es decir que lo que no se ve podria ser un problema silencioso y una bomba de tiempo en su casa.