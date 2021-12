El ponche de huevo: una tradición que no puede faltar en la mesa de Navidad

Si hace los suyos propios, use huevos líquidos pasteurizados, que se venden en una caja de cartón. O caliente huevos crudos (mézclelos con leche y revuelva constantemente) a 160 ° F para matar cualquier bacteria de salmonela que pueda estar presente antes de agregarlos a su receta. "No cuente con el alcohol para matar las bacterias", dice Rogers. "La concentración no es lo suficientemente alta como para reducir el riesgo de enfermedad".