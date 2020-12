Precauciones a tomar para evitar incendios en el árbol de Navidad artificial o natural

Diciembre es el mes pico para los incendios por velas, y otras decoraciones. Revise todos los cables de las luces navideñas para asegurarse de que no estén desgastados o rotos. No ensarte demasiados hilos de luces juntos, no más de tres por cable de extensión. Apague todas las luces navideñas cuando se vaya a dormir o cuando salga de casa.