Cinco datos que no conocías sobre Highmark Wholecare y debes saber

4. ¿Qué sucede si alguien no está satisfecho con su médico de atención primaria o con un miembro del equipo de atención?

Primero, no necesita quedarse con un médico con quien no se siente satisfecho. Asegúrese de que su médico conozca sus expectativas y no asuma que su proveedor sabe lo que busca. Expresar sus expectativas no cambia la forma en que siente, entonces si tiene que buscar a otro médico no se preocupe, los registros de su salud se transferirán a su nuevo médico.