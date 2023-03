Alertan en Florida sobre droga "zombie" carnívora que puede ser mortal

Para informar a los floridanos sobre los peligros del uso indebido de opioides, la procuradora general Moody desarrolló el sitio web Dose of Reality Florida. Dose of Reality Florida contiene información sobre cómo recibir apoyo para la adicción, dónde deshacerse de manera segura de los medicamentos recetados no utilizados y mucho más. Para obtener más información sobre Dosis de Realidad Florida, haga clic aquí .