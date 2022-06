Si te urge encontrar un baño público en NYC, esta tiktoker te ayuda a ubicarlo, con mapa y todo

Una persona que casi sufre un accidente cuando esa “llamada de la naturaleza” se presentó estando ella en la calle, es Teddy Siegel. El verano del año pasado la estudiante de ópera de la Mannes School of Music at the New School in Manhattan, estaba de compras, cuando comenzó a necesitar un baño. Al ver que no encontraba uno, casi entra en pánico, asegura.