Qué hacer en Nueva York para un fin de semana inolvidable

¿Sabías que no tienes que viajar hasta Alemania para ver el Muro de Berlín? Bueno al menos, una parte. Si vas a la entrada del edificio No. 520 de Madison Ave. (entre la 53 y 54 calles) hay cinco secciones del histórico muro. El propietario del edificio ( Jerry I. Speyer) lo compró hace veinticinco años y ahora todo el mundo, de lunes a viernes, puede admirarlo en este edificio de 43 pisos. Por cierto, queda cerca de las principales estaciones de tren, así es que no te costará mucho llegar a él.