Fondo de trabajadores excluidos se termina a pesar de que faltan decenas de indocumentados por solicitar las ayudas

La senadora añadió: "Antes de enero tendríamos que tener acción por parte de la gobernadora por orden ejecutiva para encontrar algún dinero y sumárselo al fondo que existe. Pero no creo que sería lo suficiente para poder ofrecerle el beneficio a los cientos de miles de personas que calificarían para este fondo pero que no han podido aplicar y ahora no podrán hacerlo, ya que los 2,000 millones de dólares están cerca de terminarse".