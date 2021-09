"¿Qué puedo hacer para conectar a la gente?": espacio de citas en el metro de Nueva York llegará a la televisión

A pesar del nombre, "Date While You Wait", Knox explica que no se trata de encontrar el amor. Thomas dice que se trata de conectar con nuestros semejantes, ha hablado con exconvictos, con directores ejecutivos y con todo el mundo: " Conocí a una educadora que tuvo que dejar de dar clases porque le diagnosticaron una enfermedad que le causaba dolor y sentarse conmigo fue la primera vez que no sintió dolor desde que le diagnosticaron. Y eso realmente me calentó el corazón", dijo Knox al medio de comunicación.