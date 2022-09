Aún estás a tiempo: aprender inglés puede cambiar tu vida, y tu economía, a cualquier edad

Estudios al respecto indican que, en 39 condados de Estados Unidos, la mayoría de ciudadanos adultos no habla inglés en su casa, siendo el Bronx uno de los condados en donde esta situación es mayor: 1.3 millones de personas ahí, no hablan inglés en casa. Algunos porque se sienten más cómodos con el idioma de su país de origen, otros porque otro miembro de su familia no entiende inglés… pero la mayoría: porque no dominan el inglés.