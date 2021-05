Policías compran medias a un indigente en lugar de arrestarlo por robar una tienda de Nueva York

"¿Te faltan algunos calcetines? Te diré qué, te compraré un par de pares o calcetines, pero tienes que dejar de robarlos", dijo el oficial. "No hay nada mejor que un buen par de calcetines frescos".

"Queremos agradecer no sólo a los oficiales Cartwright y Velez, sino también a la gerente del Dollar Tree, que no sólo nos autorizó a no arrestar a la persona de interés, sino que también le aconsejó que si estaba en necesidad, sólo podía decírselo a ella", escribió el Departamento Departamento de Policía de Mount Vernon.