Te decimos cómo obtener ayuda gratis para que expertos te preparen tus impuestos

Hay más de 40 lugares que el condado Miami-Dade ha dispuesto para que las personas puedan recibir sin costo la ayuda financiera, hasta el próximo 15 de abril.

Usted puede recibir esta ayuda gratuita con los taxes de este año y el anterior, sin embargo debe calificar para ser elegible a fin de recibir este tipo de asistencia.

Requisitos para recibir la ayuda:





No hablar inglés o entender muy poco este lenguaje.

Ser una persona con discapacidad.

Tener un ingreso anual de menos de 55,000 dólares.

Debe ser ciudadano o residente de los EEUU.

Poseer un número de seguro social válido.

Requisitos que debe llevar:





Si es casado y va a declarar de manera conjunta los impuestos, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios requeridos.

Original de las tarjetas de seguro social para el contribuyente.

Las solicitudes y renovaciones de ITIN son gratuitas cuando presenta una declaración de impuestos federales.

Identificación con foto para el contribuyente y su cónyuge (debe ser una licencia de conducir o una tarjeta de identificación emitida por el estado).

Los W-2 de todos los lugares trabajados en 2018. Cheque anulado o número de cuenta de ahorros en un documento bancario para depósito directo.

Formulario 1095-A si recibió un crédito fiscal premium en 2018 a través del mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare).

Otros documentos que necesita presentar (si es su caso):





Copias de cualquier 1099. Cuenta bancaria al cierre del ejercicio.

Declaración de intereses de préstamos estudiantiles.

Comprobante de los gastos de cuidado infantil pagados Balance de los gastos de matrícula de educación que ha pagado.

Declaraciones de fin de año de la seguridad social.

Cualquier otro documento relacionado con impuestos.

Copia de los impuestos 2018.

Los servicios gratuitos de preparación de impuestos para residentes que califican están disponibles en los centros de recursos comunitarios del condado Miami-Dade, Coconut Grove, Culmer, Hialeah, Miami Gardens, Naranja, Perrine y South Dade Skills Center.



Lu

gares a donde puede ir:



2019 Traditional VITA Coalition Sites



1) Asian Community Resource Center 16320 NW 48 Avenue, Miami Gardens, FL 33014 786-802-3882

2) A New Start- Financial and Social Services 754-423-4365

3) Barry University Miami Shores 11300 NE 2nd Ave. Miami Shores, FL 33161 305-981-1169

4) Betty T. Ferguson Recreational Complex 3000 NW 199th St. Miami Gardens, FL 33156

5) Branches - Little Havana Hispanic Branch Library 1398 SW 1st St. Miami, FL 33135 305-688-3551 x2008

6) Branches - Florida City Branches 129 SW 5th Ave. Florida City, FL 33034 786-650-2006

7) Branches - North Miami Beach Fulford United Methodist Church 1900 NE 164th St. N. Miami Beach, FL 33162 305-688-3551

8) Branches- Lakeview Branches 11500 NW 12th Ave. Miami, FL 33168 305-688-3551

9) Branches – Kendall Sunset Library 10855 SW 72 St. #13 14, Miami, FL 33173 305-688-3551

10) CASA (Colombian American Services Association) 10300 SW 72 Street, Suite 387 Building 300 Miami, Florida 33173

11) Catalyst Miami 3000 Biscayne Blvd, STE 210, Miami, FL 33137 786-527-2580

12) City of Miami – (Moore Park) Corpus Christi Catholic Church 730 N.W. 34th St., Miami, FL

13) City of Miami – Jose Marti Park 351 S.W. 4 Street Miami, FL 33130

14) City of Miami - Robert King High Park 7025 W Flagler St, Miami, FL 33126

15) City of Miami Beach 555 17th Street, Miami Beach, FL 33169 305-673-7491

16) City of Sweetwater 500 SW 109th Ave. Sweetwater, FL 33174

17) College of Business and Technology -Cutler Bay 19151 South Dixie HWY Cutler Bay, FL 33157

18) College of Business and Technology-Flagler 8230 West Flagler Street Miami, FL 33144

19) College of Business and Technology-Hialeah 935 West 49 Street Hialeah, FL 33012

20) G Holmes Braddock Senior High School 3601 SW 147th Ave, Miami, FL 33185

21) Haitian Neighborhood Center, Sant La 13390 West Dixie Highway North Miami, FL 33161

22) Hosanna Community Foundation 2171 NW 56th St. Miami, FL 33142

23) Keiser University Miami Campus 11300 NE 2nd Ave. Miami Shores, FL 33161

24) Miami Dade College - Hialeah Campus 1790 W. 49th Street Hialeah, FL 33012

25) Miami Dade College - Homestead Campus 500 College Terrace Room D307 Homestead, FL, 33030

26) Miami Dade College - InterAmerican Campus 627 SW 27th Ave. Room 3207 Miami, FL 33135

27) Miami Dade College - Kendall Campus 11011 SW 104th Street Miami, FL 33176

28) Miami Dade College - North Campus 11380 N.W. 27th Ave. Miami, FL 33167

29) Miami Dade College - Wolfson Campus 300 NE 2nd Ave. Suite 3704 Miami, FL 33132

30) Miami-Dade Community Action and Human Services Agency-Accion Little Havana Center 970 SW 1 St. Miami, FL 33130 - 3rd and 4th Floor

31) Miami-Dade Community Action and Human Services Agency-Coconut Grove Center 3750 South Dixie Highway Miami, FL 33133

32) Miami-Dade Community Action and Human Services Agency-Culmer Center 1600 NW 3rd Ave Miami, FL 33136

33) Miami-Dade Community Action and Human Services Agency-Hialeah Center 300 East 1 Avenue Hialeah, FL 33010

34) Miami-Dade Community Action and Human Services Agency-Miami Gardens Center 16405 NW 25 Avenue Miami, FL 33054

35) Miami-Dade Community Action and Human Services Agency-Naranja Homestead Center 13955 SW 264 Street Miami, FL 33032

36) Miami-Dade Community Action and Human Services Agency-Perrine Palmetto Bay Center 17801 Homestead Avenue Miami, FL 33157

37) Santa Barbara Catholic Church 6801 West 30th Avenue, Hialeah, FL 33018

38) St. Stephen's Episcopal Church 2750 McFarlane Rd. Miami, FL 33133 (786) 254-1910 By appointment only.

39) St. Thomas University 16401 NW 37th Ave. Miami, FL 33054 Sat. from 10am to 3pm with some weekday hours by appointment only.

40) Youth Co-Op Miami Headquarters 3525 N.W. 7th Street Miami, Florida 33125

41) Youth Co-Op Hialeah Office 7700 W 20th Ave, Hialeah, FL 33016 2019 Facilitated Self Assistance (FSA) VITA Coalition Sites FSA Fusion VITA Coalition Sites

42) Branches Lakeview 11500 NW 12th Ave. Miami, FL 33168

43) St. Thomas University FSA 16401 NW 37th Ave. Miami, FL 33054

44) Barry University – Miami Shores FSA 11300 NE 2nd Ave. Miami Shores, FL 33161 305-981-1169

45) Catalyst Miami FSA 3000 Biscayne Blvd, STE 210, Miami, FL 33137

46) YWCA of Greater Miami Dade FSA 351 NW 5th Street Miami, FL 33128

47) St. Thomas University FSA 16401 NW 37th Ave. Miami, FL 33054 Sat. 10am to 3pm www.stu.edu/VITA