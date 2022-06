Exámenes médicos y su salud

Los exámenes de rutina son parte de un estilo de vida saludable. Es lo mejor que puede hacer por usted y su familia. Vivir de manera saludable es la manera mas efectiva de ser proactivo en la prevención de enfermedades. Las medidas preventivas pueden salvar vidas, especialmente cuando las convierte en habito. Uno de los beneficios es que su medico puede ver patrones en su salud que usted no ve. Esto pudiera marcar una gran diferencia en su salud a largo plazo. Una dieta saludable acompañada por ejercicios son el comienzo para desarrollar buenos hábitos de salud. Limitar el estrés y dormir bien también contribuyen a los buenos hábitos de salud.La atención preventiva y exámenes son necesarios desde una temprana edad. Periódicamente los niños y adolescentes deben realizarse chequeos que puedan manifestar problemas potenciales en la condición física, mental o de desarrollo donde puedan darle el seguimiento y tratamiento adecuado.Al igual que los niños, los hombres y las mujeres deben examinarse rutinariamente como método preventivo. El propósito de estas rutinas generales son infinitos. El médico le puede hablar y sugerir acerca de varios temas. Por ejemplo, la dieta, actividad física, planificación familiar, prevención de lesiones, detectar enfermedades, evaluar el riesgo de problemas médicos futuros, actualizar las vacunas, fomentar un estilo de vida saludable, y muchas más.Existen opciones para aquellos que no tengan seguro médico. Community Health of South Florida (CHI) ofrece tarifas basada en los ingresos de las personas sin seguro. CHI es una organización de atención medica que brinda servicios de atención primaria y de salud conductual asequibles y de calidad para los residentes del sur de la Florida. Visite el siguiente enlace para obtener información mas detallada: www.chisouthfl.org Los chequeos médicos regulares son muy importantes para mantenernos saludables. Es imperioso que los niños, al igual que los hombres y las mujeres, se hagan sus chequeos anuales.