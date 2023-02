¿Cómo puedes encontrar a un buen abogado de inmigración en California? Te decimos cómo evitar estafas

En su sitio web, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración te recomienda:

• No le creas a aquellas personas que dicen alguien dice tener conexiones o influencias especiales en alguna de las agencias del gobierno.

• No le pagues a nadie por recomendarte con un abogado.

• Aléjate si el presunto “abogado” no tiene licencia profesional.

• Nunca firmes una solicitud en blanco. Si te ves obligado a firmar una forma en blanco, asegúrate de recibir una copia de dicha forma cuando haya sido completada y revísala antes de que sea registrada frente a las autoridades.

• Guarda cualquier documento referente a tu caso para llevar un registro, ya sean copias o recibos del gobierno.

• Firma un contrato por escrito que detalle honorarios y gastos. Asegúrate de que te den un recibo, especialmente si pagas en efectivo. Si los términos del contrato cambian, pide una explicación por escrito.

• No permitas que nadie te “busque” un patrocinador o un esposo o esposa para conseguirte una tarjeta verde.