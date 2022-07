La viruela del mono ahora se considera una 'propagación comunitaria' en el área de Austin

“Necesitamos estar seguros y seguir las prácticas que hemos aprendido del covid-19 para prevenir la propagación de la viruela del mono aquí en nuestra comunidad. Trate de reducir las interacciones cercanas e íntimas con aquellos cuyo historial de salud no conoce. Use desinfectante para manos y use mascarillas cuando esté cerca de otras personas que tengan síntomas”, dijo la doctora Desmar Walkes, autoridad de salud del condado Austin-Travis.