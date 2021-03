“Me siento atado de manos”: Residente de Austin pide ayuda tras detectarse moho en su apartamento

“En este momento me siento atado de manos. No sé si correr para acá o para allá.. No sé a dónde recurrir”, indicó Diego Ramos. Según comentó Ramos, la gerencia de los apartamentos Tempo at Riverside, ubicados al sureste de la ciudad de Austin no ha respondido a la petición de este residente para ser trasladado a otra unidad o de cuándo comenzaran las reparaciones adecuadas para eliminar el moho que se encuentra en uno de los cuartos y en uno de los clósets de la vivienda.