Protestas por muertes de George Floyd y Mike Ramos en Austin terminan con varios arrestos

“Nuestros oficiales están trabajando para mantener la comunidad segura con compasión, profesionalismo y respeto, mientras la manifestación continúa en el centro. Apreciamos las protestas pacíficas y continuaremos brindando un espacio seguro para que la comunidad exprese sus emociones. Dicho esto, la violencia y la destrucción de la propiedad no serán toleradas”, publicó Manley en su cuenta de Twitter.

Las protestas del sábado continuaron hasta la noche, cuando la gente comenzó a saquear al menos dos tiendas en Sixth Street. Se informó que los negocios afectados fueron Private Stock Premium Boutique y Lone Star Souvenir and Food Mart.

El domingo a partir de la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., se esperaba que la Coalición de Justicia de Austin y Black Lives Matter celebraran un mitin y una marcha de "Justice For Them All" comenzando en los escalones sur del Capitolio del Estado de Texas y terminando en el Ayuntamiento. Sin embargo, la Coalición de Justicia de Austin dijo que canceló el evento debido a los enfrentamientos de los pasados días.