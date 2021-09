Alertan sobre grave error que podrían cometer inmigrantes indocumentados en Texas

“Una persona indocumentada no tiene derecho a portar un arma en general, ya que la ley federal prohíbe que una persona sin documentos o con un estatus con una visa no inmigrante tenga armas. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Texas apruebe esta ley, las personas que no tienen documentos no pueden portar armas”, indicó la abogada de inmigración Silvia Mintz.