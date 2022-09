Gobernador de Texas asegura que aumentar la edad para comprar un rifle de asalto es "inconstitucional"

“Los propietarios de armas que son adolescentes, legales o no, pueden matar niños. El cerebro está subdesarrollado hasta los 25 años… actualmente permitimos que los adultos jóvenes compren un arma sin enseñarles seguridad: prácticas seguras y almacenamiento seguro. Esto es lo que sucede cuando los adultos jóvenes no reciben la educación adecuada, alguien muere, algún padre queda desconsolado por el resto de sus vidas”, indicó Leesa Ross de la organización sin fines de lucro Lock for Arms.