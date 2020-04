Funcionarios de Austin aseguran comunidad indocumentada podrá recibir ayuda por coronavirus

Tras preguntas de los medios sobre si empleados esenciales que son indocumentados serían detenidos por las autoridades, Adler reiteró que la policía no detendrá a las personas para confirmar si son empleados esenciales.

Del mismo modo, la jueza Sarah Eckhardt indicó que las personas que sean detenidas deben asegurarse que ha sido intervenido por un policía y no un individuo haciéndose pasar por un oficial. “Estaremos tomando en serio las quejas de personas que se hacen pasar por policías”, advirtió.

Las personas que experimentan síntomas de COVID-19 que no tienen seguro médico y no tienen un doctor establecido pueden llamar al 512-978-8775 para recibir orientación. La línea directa está disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.