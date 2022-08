Persigue tus sueños y concluye tus estudios con ayuda de Austin Community College

Monyce no es la única en esta batalla. Las estadísticas demuestran que buscar el dinero para financiar la universidad es una de las razones principales que hace que los estudiantes dejen sus estudios de educación superior. El distrito de Austin Community College (ACC) cuenta con un equipo de especialistas que ayudan a los estudiantes como Monyce a encontrar el apoyo que necesitan. “Estamos encargados de hacer que los estudiantes obtengan la mayor cantidad de dinero posible,” dijo Belinda Peña, Gerente de ACC de Ayuda Financiera. “Ese es nuestro objetivo. Queremos ayudar a aliviar los gastos financieros para que los estudiantes no sufran y no deserten de la universidad porque no pueden pagar.”