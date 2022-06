Ante prohibición del aborto, Texas anticipa un alza en nacimientos de bebés no deseados

“Si el estado tiene cualquier plan no lo ha dicho. Eso es lo más frustrante de este tema. Ellos dicen que están interesados en la vida del feto, pero no están haciendo nada para no solo proteger a los niños…hemos visto que los niños aquí en Texas no están seguros aún en sus escuelas. El estado no los está protegiendo de cualquier amenaza”, indicó David Donatti, abogado para la Union Americana para las Libertades Civiles (ACLU).