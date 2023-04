Aprueban programa de comisarios escolares en San Marcos CISD

“Mis compañeros y yo estamos creciendo en un mundo en el que todos los días, cuando vas a la escuela, no tienes miedo por algún examen de matemáticas, sino porque puedes lastimarte con armas. Estas armas podrían matarme, y eso me asusta”, dijo Sam Salmi, estudiante de Miller Middle School. “Más armas en nuestra escuela no es la respuesta. Como estudiante, no queremos más armas en nuestra escuela. Por favor, escuchen a los jóvenes y voten en contra del programa de comisarios escolares."