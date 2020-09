Alertan sobre estafa mediante mensaje de texto que dice es de parte de USPS

AUSTIN, Texas- Si has recibido un mensaje de texto supuestamente de parte de USPS con un enlace, no le des clic. El fiscal general Ken Paxton advirtió a los texanos sobre estafadores que envían este mensaje con la intención de cometer fraude.

Las empresas de envío como DHL, UPS, FedEx y Amazon no se comunicarán con los consumidores sobre problemas con un paquete por mensaje de texto.

Los mensajes de texto no solicitados, en particular los que contienen enlaces desconocidos o que pretenden provenir de una empresa con la que no se ha puesto en contacto primero, siempre deben tratarse con precaución.