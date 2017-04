Guerra entre los hijos de Juan Gabriel: Joao demanda a su hermano Iván y le pide que desaloje la mansión en la que vive

Joao Gabriel Alberto Aguilera, el segundo hijo secreto de Juan Gabrel que salió a la luz en Primer Impacto, radicó una demanda contra su hermano Iván Aguilera en la que le pide que abandone la casa en la que vive con su mujer y sus suegros.

La mansión, ubicada en el estado de la Florida, era originalmente propiedad de Juan Gabriel y fue traspasada a Iván Aguilera por la cantidad simbólica de 10 dólares. Como destapamos en exclusiva en Primer Impacto, la firma de este traspaso se habría realizado sin la presencia del ‘Divo de Juárez’ y con el suegro de Iván Aguilera como notario.

En este hecho está basada la demanda de Joao Aguilera, cuyo pleito legal es una petición de desalojo, disputa de propiedad, fraude, revocación, conversión y declaratoria de pago de gastos de abogados y costos.

Yolanda Prosa es una de las personas que aparecen como testigo en los documentos de traspaso de la propiedad, junto a la suegra de Iván Aguilera. Ella asegura que cuando firmó el documento de traspaso, Juan Gabriel no estaba presente.

“Entonces yo llegué y firmé. Así es simple, porque como yo lo conocía y se está vendiendo una casa. Pero no, no me dijeron que era esta casa”, aseguró Prosa.



De acuerdo con la demanda presentada por Joao Aguilera, “la escritura de la propiedad y una escritura enmendada que fue sometida no fueron firmadas por Juan Gabriel, que ya falleció. Como resultado, la escritura no es válida y los Aguilera no son los dueños legítimos de la propiedad”. Por esto, Joao Aguilera pide que la mansión, valorada en un millón de dólares, regrese al caudal de bienes de Juan Gabriel.

El siguiente paso tras esta demanda será fijar una fecha para una audiencia. Los abogados de Joao Gabriel Aguilera han pedido que sea un jurado quien decida sobre este asunto.