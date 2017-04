Cara a cara por primera vez: así fue el emotivo encuentro del hijo secreto de Juan Gabriel con el hermano de su padre

Joao Aguilera todavía no conocía a su tío, Pablo Aguilera, quien viajó desde México para apoyar a su sobrino en la cita judicial en la que se decidirá si Joao es hijo legítimo de Juan Gabriel.

Por sus venas corre sangre Aguilera, pero aunque son familia no se habían visto en persona hasta hoy. El hijo secreto de Juan Gabriel, Joao Gabriel Aguilera, y el hermano del cantante, Pablo Aguilera, se encontraron por primera vez y Borja Voces fue testigo exclusivo de esta emotiva cita.

Pablo Aguilera supo que tenía dos sobrinos más cuando Primer Impacto los sacó a la luz. El hermano de Juan Gabriel se ofreció para cotejar el ADN de Luis Alberto y Joao y comprobar si, efectivamente, ambos eran hijos biológicos de su hermano Juan Gabriel.

“Al menos yo ya comprobé que si son de la familia”, dijo Pablo, quien se mantuvo abrazado a su sobrino durante toda la entrevista. Hasta ahora, Iván Aguilera, el heredero universal de Juan Gabriel, solo ha reconocido públicamente a Luis Alberto como hijo biológico de su padre.

“Alberto también tuvo la edad que él tiene ahora y era físicamente parecidos”, aseguró el hermano del artista.



Por su parte, Joao Aguilera dijo sentirse muy feliz por conocer en persona a su tío. “Se siente en la sangre, ahora mismo siento que estoy un poco con mi papá”, dijo Joao, quien anhelaba este encuentro desde que Borja Voces lo descubrió. “Siento felicidad, aquí tengo mi familia que nos está apoyando”, dijo.



Pablo Aguilera viajó desde Parácuaro, la tierra que vio nacer a Juan Gabriel, para apoyar a su sobrino en una cita judicial en Florida en la que se va a decidir si Joao y Luis Alberto son hijos legítimos del cantante y si, por lo tanto, tendrían derecho a la herencia.

“La sangre y la familia hace que uno haga sacrificios”, afirmó Pablo. Preguntado sobre qué hubiera dicho Juan Gabriel si hubiera vivido este encuentro, Pablo dijo que a su hermano le faltó tiempo. “Creo que Alberto estaba esperando la oportunidad para contarme la existencia de sus hijos”, aseguró.



Pablo no entiende el distanciamiento con su sobrino Iván y asegura que hasta el día de hoy nadie le ha explicado qué pasó el día de la muerte de su hermano. A pesar de ello, dice sentirse agradecido por la vida que ha tenido.

“La vida no me ha pagado mal porque tengo dos sobrinos más. Ya la vida me dio lo que tenía que darme”, afirmó.

“Te voy a cuidar, tío”, concluyó Joao mientras le acariciaba tiernamente la cabeza a su tío.