¿Por qué no está Roselyn Sánchez esta noche? La historia de un embarazo complicado

La actriz y bailarina participó como jueza en la gala de estreno de la competencia de baile, pero no podrá continuar. Y es que, el embarazo de la actriz ha sido, desde sus inicios, una felicidad complicada.

La actriz y bailarina Roselyn Sánchez confirmó en El Gordo y la Flaca que no podrá continuar su participación en el show Mira Quién Baila, donde se desempeñó como jueza de la competencia en el programa de estreno.

Sánchez tuvo una complicación médica menor durante el tiempo que estuvo grabando el programa en México, por lo que sus doctores le aconsejaron viajar de inmediato a Los Ángeles, California, para estar cerca del hospital donde dará a luz a su bebé.

“Estoy obligada a no poder continuar con Mira Quién Baila, me da una pena inmensa porque ustedes saben la ilusión que yo tenía. A mí me encanta el baile, llevo años pidiendo la oportunidad de que me permitan participar en el show, se dio esta vez, pero la prioridad es el bebé y su salud”, le dijo la actriz a Raúl de Molina.



Fue el pasado 18 de junio cuando Roselyn Sánchez dio a conocer a través de sus redes sociales que se encontraba embarazada por segunda ocasión, a la edad de 44 años, luego de someterse a un tratamiento de fertilidad in vitro.

“Yo tengo 33 semanas de embarazo, estoy bastante avanzada y el médico no se sintió cómodo con permitirme ir a Miami a continuar el resto de la temporada”, aclaró la actriz, quien tenía planeado participar en las primeras cuatro o cinco galas de Mira Quién Baila. “Lamentablemente, ahora con toda esta situación, el médico me pidió que por favor regresara a casa para estar cerca de mi hospital, por si el niño decide salir antes de tiempo, que Dios no lo quiera”.

El domingo pasado, durante una entrevista realizada en el programa Aquí y Ahora, la actriz habló de los dos retos que estaba por enfrentar: ser jueza de la competencia de baile más querida por los hispanos y darle la bienvenida a su segundo hijo, prácticamente al mismo tiempo.



“Yo quiero ser honesta, quiero que tengan claro todos los participantes que los respeto mucho, que yo sé el trabajo que van a tener que meterle a esto porque no es fácil. Así que para mí ya son todos ganadores, porque yo sé que van a llorar”, señaló durante la entrevista, transmitida antes del estreno de Mira Quién Baila.



Era la primera vez que Sánchez hablaba de las dificultades reproductivas a las que se había enfrentado por padecer endometriosis.

“Yo nunca había contado mi historia, acerca de mi lucha por ser mamá. Inclusive con Sebella, hace cinco años y medio, yo nunca había dicho que tenía endometriosis. La gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, gente de la industria sabía abiertamente de la batalla que ha sido”, reveló casi entre lágrimas.



La actriz ha compartido con sus seguidores que este no ha sido un embarazo fácil para ella, pero es algo que deseaba con mucha ilusión. “Yo me obsesioné porque vengo de una familia grande, tengo tres hermanos, y mi esposo es hijo único. Yo quería que mi hija tuviera un hermanito o hermanita, por eso fue que me afané”, contó a Aquí y Ahora.



Sobre el futuro de Mira Quién Baila, Roselyn Sánchez adelantó que la dinámica será diferente a las ediciones pasadas: “Cada gala habrá un juez invitado y en estos momentos estamos en conversaciones con gente maravillosa: Lin-Manuel Miranda, Rita Moreno, Lili Estefan, Bianca Marroquín, Gabriel Soto. Y si no me equivoco, la primera gala va a estar en tremendas manos”.