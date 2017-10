Directo al corazón, Ana Patricia manda un mensaje a quienes son “crueles” con ella en redes sociales

Ana Patricia Gámez está viviendo uno de sus momentos más dulces desde el comienzo de su carrera televisiva al estar haciendo realidad uno de sus sueños de infancia: participar en Mira Quién Baila. La conductora ha sido muy abierta a la hora de expresar sus emociones, y volvió a demostrarlo este martes 17 de octubre cuando rompió a llorar frustrada por los comentarios negativos que había recibido en las redes sociales luego de una discusión con Jomari Goyso el día anterior.

Ella misma señaló que recibió calificativos como “prepotente” o “pedante”, entre otras cosas, por parte de “muchas personas que a veces son muy crueles”.



Jomari cuestionó el lunes el desempeño de Ana Patricia en su última actuación con unas telas en Mira Quién Baila y ella se defendió. En el intercambio, él se molestó y se fue del show, lo que llevó a un debate público sobre quién había obrado correctamente en esta situación.



“Los seres humanos somos muy crueles cuando nos dirigimos y yo entiendo que me falta muchísimo por aprender, no solamente en baile, sino como persona, como conductora”, manifestó Ana Patricia, visiblemente afectada por las malas palabras que recibió en internet.



“Solamente pido que no sean crueles y que si me van a hacer una crítica (que) sea una crítica que me va a ayudar a crecer pero que no me va a destruir el corazón de mi familia, que es lo que duele”, afirmó ella.