Así estuvo el gran estreno de 'Mira Quién Baila'

Arrancó la quinta temporada de 'Mira Quién Baila' y lo hizo por todo lo alto. Chiqui Delgado y Javier Poza le dieron la bienvenida a una de gala de presentación que casi no ocurre pues el huracán Irma hizo que la producción se trasladara a la ciudad de México para el estreno. Sin embargo, lograron vencer los contratiempos y todo salió a pedir de boca.

En esta presentación no hubo ganadores ni perdedores. Los jueces, Johnny Lozada, Roselyn Sánchez y Poty, si bien evaluaron las presentaciones de cada una de las estrellas, se concentraron más bien en aconsejar y dejar claro lo que esperan en las próximas nueve semanas.



El primero en bailar fue el actor Alejandro Nones. Se estrenó con un adagio y el tema 'Donde está el amor'. Nones, que es conocido por sus papeles de villano, nos dejó claro que tiene un lado muy tierno y sensual. "Se nota que eres actor, estuviste todo el tiempo en personaje", comenzó Roselyn Sánchez. Mientras que Johnny Lozada dijo que lo todos pensamos: "Jamás pensé que te ibas a mover así. Puedes hacer muy buen trabajo".

La actriz Marlene Favela nos recordó a Audrey Hepburn en el clásico 'Breakfast at Tiffany's'. Bailó un lindy hop con el tema 'It don't mean a thing'. Favela reconoció que no tuvo tiempo de ensayar como qusio por los contratiempos que pasó en Australia. Johnny no aceptó sus excusas de una manera muy sutil le dejó claro que esto no puede volver a pasar.



Uno de los esperados de la noche fue el chef peruano, Franco Noriega. Nos deleitó con el merengue 'Lo que no sabes tú'. Y claro, una de las cosas que más esperábamos era verle sus abdominales perfectos. Y no defraudó. Johnny y Poty no aplaudieron la decisión de Franco de quitarse la camisa a mitad de presentación y le aconsejaron mejorar su técnica para las futuras galas. A Roselyn no le molestó en lo más mínimo el six pack perfecto de Franco.

Al son de la bachata 'Héroe favorito', el cantante Pablo Montero dejó ver su otra faceta como bailarín. "Quiero aportar con una nueva energía. Explorar otros ritmos", dijo Montero. "La próxima vez no te quiero contando ni cantando", señaló Roselyn. "Suéltate, muévete", agregó Poty. "Disfruta el baile. Métele más cariño y soltura", le aconsejó Johnny.

La ChikyBombom va a ser una de esas que tendrá mucha tela para cortar. Su personalidad explosiva ya la ha convertido en una de las favoritas entre las estrellas. En este estreno, recibió la sorpresa de su hijo Cartier, su madre y su hermano, pues a través de un enlace satelital su familia la saludó desde Nueva York. Y por supuesto la dominicana soltó la lágrima. Su primer baile fue un rock n roll con la canción 'Ex's y Oh's'. "Chiky, soy tu fan. Y esta oportunidad de 'Mira Quién Baila' te va a abrir puertas", dijo Roselyn. Sin embargo, Poty le advirtió que su personalidad puede ser un handicap y que debe controlarla un poco.



El boricua Éktor Rivera no sólo bailó sino que cantó. Mr. Broadway dejó claro que por algo le dio vida a Emilio Estefan en Broadway con el musical 'On Your Feet'. Ektor bailó un boogie con el tema 'Tutti Frutti'. Sin duda, es una de esos que hay que vigilar porque tiene todas las de ganar. "Se nota que eres un profesional y seguro hay nueve concursantes que se están volviendo locos", le dijo Johnny. "Eres un triple threat, así que tienes que retarte a cada rato", agregó Roselyn. "Ektor es la prueba de lo que merece este programa", señaló Poty.

Victoria 'La Mala' fue sin duda una de las grandes sorpresas de la noche. Bailó una salsa, 'No le pegue a la negra', y nos dejó a todos queriendo más. 'La Mala' no resultó ser tan mala y si así fue su primer baile, pues que agarren los demás. "Dejaste de ser Victoria La Mala para Victoria La Buenísima", señaló Poty. "Te va a ir muy en la competencia", le auguró Johnny.

Nuestra Ana Patricia Gámez le hizo honor a su corona de Nuestra Belleza Latina. Y es que Ana fue toda una reina en la pista al bailar un regional mexicano con el tema 'Las ultras'. No sólo lo hizo muy bien, sino que lució sencillamente espectacular. "Lo mejor de la coreografía es verte bailar solita", celebró Poty. "Estoy orgulloso de ti y me encanta verte así", le dijo su colega Johnny. "Me impresionaron las cargadas. No son fáciles y para ser la primera gala, divino", agregó Roselyn.



El medallista olímpico Danell Leyva deslumbró a todos con el foxtrot '7 Years'. El que uno pensaría que no baila, resultó ser otra de las grandes sorpresas de la noche. Su disciplina dio sus frutos y bueno, el dominio que el cubano tiene de su cuerpo es todo un plus en esta competencia. "Danell, conozco a muy pocos gimnastas que pueden ser bailarines. Y tú eres uno de ellos", dijo Johnny. "Me gustó mucho. Tienes unas líneas perfectas", señaló Roselyn. "Tío, eres el gimnasta más listo del mundo. Evolución y progreso", anadió Poty.

Una de las más esperadas de la noche, Dayanara Torres, tuvo un momento emotivo junto a Chiqui Delgado luego de que hablara sus hijos, lo clave que son para ella y la importancia de enseñarle a ambos que aprendan a respetar a las mujeres. Dayanara no defraudó con el tango 'A quien le importa'. Género al cual le temía. La ex de Marc Anthony será una de las grandes competidoras de esta temporada y por supuesto que todos esperan que baile una canción de su ex. "Me he enamorado de ti. Eres una bailarina completa", le dijo Poty. A Roselyn se le aguaron los ojos al celebrar el baile de Dayanara y Johnny la catalogó de perfecta.



¿A quién se parecen los famosos de Mira Quién Baila en la pista? Te lo decimos Alejandro Nones sacó su Luke Skywalker que lleva dentro con su adagio. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir A Marlene no le importaría recibir muchos regalos de Tiffany's como Audrey Hepburn en 'Breakfast at Tiffany's'. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir Franco Noriega quiso sacar el Mr 305 que lleva dentro. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Es Mr Worldwide o Pablo Montero? Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir ¡Azúcaaaar! ChikyBombom tiene una Celia Cruz dentro. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir Victoria La Mala puede resultar como la sorpresa que fue Diana Reyes en la primera temporada. Y hasta se visten igual. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Éktor Rivera fue todo un Justin Bieber boricua en la pista. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir La elegancia de Danell Leyva es muy comparable al gran Fred Astaire. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir Nuestra Ana Patricia igual de sexy y de hermosa que Jessica Simpson en la cinta 'The Dukes of Hazzard'. Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y la boricua Dayanara Torres se estrenó con un tango y nos recordó a Adamari López y el traje que usó en la final de la segunda temporada cuando ganó. ¿Premonición? Foto: Univision.com/Getty Images | Univision 0 Compartir

'Mira Quién Baila' cotinúa el próximo domingo a las 8pm/7 C y promete ser una gala para recordar pues veremos los primeros duelos de la temporada.