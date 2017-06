Este es el desmayo que desconcertó a todos en La Reina de la Canción

La concursante Carmen Ríos sufrió un desmayo en los últimos instantes de la transmisión de La Reina de la Canción, pocos minutos después de salvarse de ser expulsada y cuando Alejandra Espinoza estaba despidiéndose de la audiencia.

En esos instantes se observa cómo Olivia Calderón, una de las compañeras de Carmen, trata de sujetarla para que no se caiga, pero finalmente la joven se desploma.



Carmen Ríos es una mujer luchona que haría cualquier cosa por su hijo Carmen Ríos se involucró en la música desde muy pequeña, pues su papá es músico. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La participante prefería estar cerca de su padre, aprendiendo su oficio, antes que jugar con muñecas. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para ella, la música es su felicidad y por eso luchará para ganar La Reina de la Canción. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carmen Ríos llegó a los Estados Unidos de forma ilegal, pero superó todas las barreras por el amor que le tiene a su hijo. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para Carmen era muy importante ser un ejemplo de trabajo y dedicación para su hijo. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La concursante comenzó trabajando en el campo y se siente muy orgullosa. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carmen se identificó con Jenni Rivera por la garra con la que defendía a sus hijos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La participante quiere mostrarle a sus hijo que nada en esta vida es gratis. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El estilo de Carmen se ha adaptado durante la competencia para cumplir con los retos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque también se ha enfrentado a la controversia dentro de la casa. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir ¿Qué tan lejos llegará Carmen Ríos dentro de La Reina de la Canción? Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir

Fue Alejandra Espinoza, junto con Olivia, la primera en reaccionar. La conductora llamó la atención del equipo para que alguien interviniera, mientras el resto de las concursantes seguía despidiendo a Beatriz Delgado. Al percatarse de que su compañera se encontraba en el piso, Verónica Rosales se abre paso entre el grupo y es cuando las chicas se dan cuenta del desmayo de Carmen.

Ya terminada la emisión en vivo, las cámaras del programa captaron a los miembros del equipo de producción que trataron de socorrer a la participante, a la que tapan con una chaqueta y se ve cómo le dan aire.

"Se me fue, se me fue", dijo Olivia visiblemente alterada mientras Carmen yacía en el suelo.



Lo que pasó detrás de cámaras durante el desmayo de Carmen Univision 0 Compartir

Carmen, quien esta noche interpretó 'Detrás de mi ventana', se encontraba en peligro de eliminación junto con Beatriz Delgado, que fue la participante elegida por los jueces para abandonar la competencia.

Minutos antes de dar a conocer el resultado, Carmen Ríos aprovechó el espacio para dedicar unas palabras a sus compañeras y a los jueces, aunque se encontraba visiblemente afectada.

"Me siento muy contenta y agradecida con mis capitanas por haberme dado la oportunidad, porque sin ellas no estaría aquí parada. A Poncho también, porque sus consejos me han servido muchísimo y los he tomado con mucho cariño. A Lucero, que apenas nos estamos conociendo, pero ya nos estamos encariñando", dijo la concursante.



publicidad

Al borde del llanto y con la voz quebrada, Carmen quiso agradecer a sus compañeras por sus enseñanzas y al público por su voto durante estos días. "Hijo, pase lo que pase, yo siempre voy a luchar por ti. Te amo", concluyó la participante.