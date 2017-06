Carmen se defendió, Olivia olvidó la canción y volvió a la zona de peligro junto a Yohanny



Llegó el momento de conocer la verdad sobre el desmayo de Carmen Ríos segundos antes de finalizar el último show de la semana pasada. La participante que se desplomó arriba del escenario después de haber sido salvada de la eliminación ofreció una explicación y agradecimiento a los fans por estar pendiente de su salud. Ni Yohanny ni Lluvia creyeron en su desmayo y aseguraron que Carmen es una buena actriz, en cambio Sandra se limitó a decir que Carmen es una participante bien fuerte y muchas lo saben. ¿Tú qué opinas?



Las Horóscopos de Durango, Vicky y Marisol Terrazas, dejaron su rol de jueces para subir al escenario y cantar “No más te falto yo”, su tema más reciente. Mañana el turno es para Poncho y Banda El Recodo y su súper éxito "Vale la pena".



"Yo me siento muy bien. Quiero agradecerle a la gente que se tomó el tiempo de enviarme mensajes positivos en las redes sociales. Eso fue lo que me pasó. No comí, no dormí bien y esos los resultados fueron esos", explicó Carmen. "No vengo a juzgar a nadie, ni a criticarlas a ellas. Siento que me han atacado mucho y no entiendo porqué. Si me pasó eso yo no hubiese querido que me pasara en el escenario". Yohanny reforzó su posición sobre el desmayo de Carmen y aseguró que las acciones de ella han hecho que varias participantes no le crean.

Carmen demostró que más alla de los chismes y la controversia, tiene talento de sobra. Los jueces aplaudieron su presentación y la aconsejaron seguir enfocada y "no con rollos de quién dijo qué", dijo Lucero. "Uno no viene a hacer amigas aquí", fueron las palabras de Marisol.

Sandra brilló sobre el escenario con un tema de Banda Los Recoditos. Olivia nuevamente olvidó la letra de su canción y lo atribuyó a los nervios. Al finalizar las cuatro presentaciones de la noche, los jueces decidieron salvar a Sandra y a Carmen, dejando así en riesgo y en manos del público a Yohanny Rodríguez y a Olivia por haber olvidado la canción.



Mira las presentaciones

Carmen cantó "Te amaré toda la vida"

Sandra cantó "Mi último deseo"

Olivia cantó "El amor de su vida"

Yohanny cantó "Como quien pierde una estrella"

VOTA POR TU FAVORITA YA

Solamente el público con su voto las puede salvar de ser eliminadas de la competencia. Para votar pueden hacerlo por la aplicación Univision Conecta, teléfono o usando el hashtag de tu favorita a través de Twitter. Tienes 10 votos por cada método de votación. Más detalles aquí.

En Twitter #OLIVIAVOTA

Teléfono: 1-866-918-8803

En Twitter #YOHANNYVOTA

Teléfono: 1-866-918-8808