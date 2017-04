Gianluca Vacchi lo baila todo en 'Despierta América': pop, rap y un poco de reggaetón

Los autos de lujo, los yates y la música son algunos de los placeres que disfruta Gianluca Vacchi, el italiano estrella de las redes sociales que esta mañana —montado en un Rolls Royce— visitó el estudio de 'Despierta América', el primer programa de televisión hispano en el que se presenta.

Durante su visita Vacchi contó algunos detalles de cómo vive el éxito en redes sociales y, a la menor provocación, mostró sus mejores pasos al rtimo de canciones como 'La Bicicleta', lo mismo frente a una consola que con personajes icónicos del programa como Mela la Melaza o al ritmo de un rap que la conductora Ana Patricia compuso para la ocasión.



Este reggaetón de Ana Patricia puso a Gianluca Vacchi a sus pies /Univision 0 Compartir

El italiano, con más de 8 millones de seguidores en Instagram, contó que su inclinación hacia la música latina corre por su sangre y que ha estado cercano a la cultura gracias a su abuela de raíces argentinas.

Vacchi también se encuentra en Miami para presentarse como DJ, una de sus varias facetas, en un club nocturno de la ciudad y que si bien admira a varios artistas, uno de sus artistas favoritos es J Balvin, a quien considera "un pequeño hermano".

"Te quiero, hermano, me has enseñado mucho" dijo en correspondencia el artista urbano, a través de este pequeño video.



Gianluca Vacchi se emocionó al escuchar un mensaje de su "hermanito" J Balvin /Univision 0 Compartir

La filosofía Vacchi

"La vida es como un préstamo y en algún momento tenemos que devolverlo" dijo Vacchi como una de las máximas que rigen su lujosa vida y que forman parte del libro 'Enjoy'. "Lo que me fascina es que no hago hoy lo mismo que haré mañana, hago lo que me da curiosidad", agregó cuando le preguntaron sobre cuál es su secreto para el éxito y la felicidad que, a juzgar por sus redes sociales, siempre parece embargarle.



Gianluca Vacchi reveló cuál es su clave del éxito y el secreto de su felicidad /Univision 0 Compartir

Otro sello de este italiano son sus tatuajes, una colección que suma más de cien ejemplares distribuidos por todo su cuerpo. "Tengo tatuada la cara de mi padre" platicó Vacchi, señalando la parte izquierda del pecho, "yo sé que él me mira desde el cielo".

Para cerrar el italiano respondió algunas preguntas de sus seguidores y confesó que una de sus disciplinas es hacer ejercicio durante dos horas, diario.



