#DAImperdibles: Diana Reyes rompe el silencio sobre la enfermedad que afecta su vista

Durante una entrevista concedida a Despierta América, Diana Reyes habló sobre el padecimiento que afecta su vista desde que era una niña y que se ha rumorado podría dejarla ciega.

"Desde que nací yo creo que soy miope, he recurrido a todas las opciones posibles para recuperar la vista, ya me hice trasplante de córnea. En este momento no hay nada que me asegure a mí, que voy a tener una mejor visión. Ahorita lo que tengo es lo mejor que hay, que son unos lentes híbridos que uso prácticamente todo el día", explicó. "No sé a qué punto va a llegar mi vista, no sé si algún día me voy a quedar ciega, no sé qué pueda pasar".



La cantante, quien se encuentra promocionando en México su más reciente disco titulado 'La pasión tiene memoria", también habló de los motivos por los que no ha querido dejar la soltería, aunque tiene una pareja estable.

"Cuando estaba chavita, de repente pues sí me daba ilusión, cuando vi que se casaban mis hermanos, mis hermanas, porque todos en mi casa son casados, menos yo. Pero bueno, el día de mañana si llegáramos a hacer algo, sería nada más por reunir a la familia y tener una fiesta, pero no por algo que nos haga falta", explicó.

Agregando que, aunque tampoco sueña con ser madre ni tiene en pensado congelar sus óvulos, como lo han hecho otras famosas,"si el día de mañana llegara a sentir la necesidad, definitivamente no tendría ningún problema en adoptar un niño".



