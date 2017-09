Sin cementerio ni luz: el viacrucis de las familias en Puerto Rico para enterrar a sus muertos tras el azote de María

LARES, Puerto Rico.- David falleció el 20 de septiembre de 2017 en Lares, el mismo día que el huracán María arrasaba con Puerto Rico. Creen que de un infarto. Su madre y su padrastro intentaron salvarlo: sin poder llamar a nadie porque no había teléfono, cargaron en peso el cuerpo, lo montaron en el carro y se lanzaron a la carretera, pero estaba bloqueada por ramas y postes caídos. No se rindieron. A pesar de la lluvia, bajaron el cuerpo y lo recostaron sobre el asfalto. Intentaron revivirlo con respiración boca a boca. No volvió. Estaba muerto.

Trece horas pasaron hasta que la funeraria pudo retirarlo de la casa. Las autoridades se enteraron del fallecimiento porque el padrastro del joven de 35 años caminó más de una hora desde su casa en el sector Seburuquillo hasta la sede de la Policía de Lares. "La familia hizo todo lo posible por salvar al hijo", cuenta el director de Homicidios, el sargento Omar Román, que lo recibió en la comisaría y acudió al hogar para evaluar la muerte.



Más tarde llegó a la casa Juan López, dueño de una funeraria con su mismo apellido. Fue él quien trasladó el cadáver, ya en proceso de descomposición, hasta el Instituto de Ciencias Forenses en San Juan, a una hora y media de distancia en carro. "Me encontré con una madre sufrida. El cuerpo del muchacho estaba en la cama, en ropa interior".



Sin luz, esta funeraria no tiene más opción que solo brindar el servicio de transporte del cuerpo desde la casa del fallecido hasta el Instituto de Ciencias Forenses o directo a un crematorio. El paso implacable del huracán María socavó las montañas de Lares. El suelo del cementerio municipal se deslizó hacia una quebrada rompiendo las estructuras de los panteones y dejando al descubierto decenas de ataúdes.

Las visitas a las instalaciones están restringidas por las autoridades de la secretaría de salud. Incluso para los familiares que van a un entierro. La zona más alta del colapsado campo santo, conocida como el cementerio viejo, aún puede recibir a algún fallecido, siempre y cuando ya tenga un espacio entre los panteones. No es la primera vez que la estructura del cementerio municipal de Lares se derrumba por las lluvias. En 2013, varios días de precipitaciones continuas hicieron ceder la montaña dejando al descubierto los féretros en el mismo punto en el que ahora ocurrió el nuevo deslizamiento. Los fallecidos deben ser trasladados al Instituto de Ciencias Forenses de San Juan, a cementerios o crematorios a lo largo de la isla, por vías que aún siguen interrumpidas por los escombros de los árboles y en medio de una severa escasez de combustible. Aunque las autoridades locales aseguran que no hubo cuerpos expuestos, medios de la isla afirmaron que el deslizamiento de tierra desenterró a decenas de cadáveres en Lares. Vecinos del cementerio de Lares reclaman a las autoridades que aún no tienen información sobre el estado de sus familiares enterrados en la ladera derrumbada. La alcaldía planea trasladar varios miles de ataúdes a otro terreno más estable que aún es evaluado por geólogos. La vía central del cementerio se fracturó con el deslizamiento, causado por las intensas lluvias de María. Las autoridades sospechan que además del huracán hubo un ligero temblor que fracturó por la mitad el lugar. Las autoridades pidieron a los habitantes de las viviendas que están en las montañas sobre el cementerio que evacuaran sus casas por el peligro de que también puedan derrumbarse por la húmedad del terreno en esa zona. Las autoridades del municipio aseguran que la situación del cementerio está controlada. La alcaldía además de buscar un nuevo terreno hizo un acuerdo con un municipio cercano para que los muertos de Lares puedan ser enterrados en San Sebastian, a 20 minutos.

Y a David lo recogieron en menos tiempo. El sargento Román cuenta que en otra zona de Lares, en Utuado, los cuerpos de tres mujeres siguen atrapados en sus casas, sepultadas por la tierra desde el mismo día que pasó María. No han podido rescatarlas porque el suelo podría volver a ceder. "Todos los que trabajemos en esa escena corremos peligro".

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, reconoce estas realidades como un problema recurrente en toda la isla. Suma la falta de electricidad que hace que muchas funerarias no puedan ni guardar los cadáveres en sus neveras ni velarlos. Como solución, los están trasladando al Instituto de Ciencias Forenses. "Se les está dando acogida ahí hasta que los familiares puedan llevárselos".



Otro de los problemas que afrontan los familiares de los fallecidos es conseguir los papeles necesarios para enterrarlos. Algunas oficinas del gobierno continúan cerradas y por eso en ciertos municipios están eximiendo varios permisos.



"No se puede volver a utilizar el cementerio"

Al entierro de Ana Román Lugo, de 104 años, no pudieron entrar todos los que querían despedirla este jueves. Apenas unos 10, entre sus hijos y nietos. El cementerio municipal de Lares, el único del pueblo, fue clausurado por el Departamento de Salud Ambiental que impuso la restricción entre las nuevas normas posteriores al huracán María. Así que la mitad de los dolientes rezó desde afuera.



Entre los daños que dejó el huracán María en el cementerio municipal hay tumbas destruidas o partidas por completo. La vicealcalde, Marilia Arce González, dice que las fracturas en el terreno sugieren que pudo haber ocurrido un temblor. David Maris/Univision Noticias



Su ala más nueva, abierta en los años 70, está destruida. La tierra cedió por las fuertes lluvias y resquebrajó una carretera que lo recorre de arriba a abajo. Hay urnas que se salieron de su fosa, lápidas que cambiaron su dirección y otras más se fracturaron por completo. Las autoridades temen que puedan continuar los deslaves y que ahora los féretros lleguen hasta una quebrada cercana y puedan crear un problema de salud pública mayor.

No es la primera vez que esto ocurre en la sección nueva del cementerio de Lares. En mayo de 2013 llovió tanto que pasó algo similar. "Pero ahora el daño es mayor. Prácticamente la mitad del cementerio", asegura Marilia Arce González, vicealcalde del municipio de 34,000 habitantes.



La suegra de Pedro Rodríguez, un vecino de la zona, está enterrada justo en el ala afectada del campo santo. "Mi esposa fue y no la dejaron pasar a ver la tumba", cuenta. Hasta el momento, nadie le ha informado dónde o cuándo podrán visitarla. Dice que el miércoles el viento traía consigo un olor a muerto.

"No se puede volver a utilizar el cementerio", asegura Arce González. Cuenta que ahora buscan otro terreno donde sepultar las 3,000 lápidas que resultaron afectadas, neveras en las que guardar los cuerpos que se encuentren dentro de ellas y espacios para los nuevos muertos.

Por ahora, el alcalde Roberto Pagán negoció con su par en el municipio de San Sebastián, a unos 20 minutos de Lares. Quienes mueran podrán ser enterrados en su cementerio.



Un espacio en mi panteón

El único servicio que puede prestar con seguridad la funeraria López es el de transporte de cuerpos desde el lugar de fallecimiento hasta el crematorio más cercano, en Arecibo, a unos 40 minutos, o hasta el Instituto de Ciencias Forenses. Sin luz, no puede hacer mucho más.

Y si le llegara alguna persona urgida, Juan López, su dueño, ya decidió que hará algunas concesiones: "Los familiares ya vienen con esta agonía de si los pueden enterrar o no y de que no tienen dinero en efectivo para costear el funeral", dice. "A quienes lleguen en esas condiciones les resolveremos sin ningún tipo de pago. Cuando esto se vaya resolviendo, veremos".



Para Juan López, dueño de una funeraria en Lares, el huracán María deprimió por completo el negocio tanto para quienes se encargan de los velatorios, como para quienes venden las urnas o sirven el café. David Maris/Univision Noticias



La mayor funeraria de Lares, la Salcedo, está en mejores condiciones. Su dueño, Luis Salcedo, tiene una planta generadora de electricidad y puede hacer actos velatorios, pero en horarios restringidos de 10:00 am a 6:00 pm –antes de que el pueblo se convierta en una boca de lobo– y no hasta la medianoche, como acostumbraban a trabajar antes del huracán.

Pero también padece algunas de las limitaciones que el resto de las funerarias: no hay cementerio.

Este sábado, tienen un sepelio. La familia del fallecido no tiene fosa en la zona del cementerio que no resultó afectada, la vieja, y tampoco quieren cremarlo, así que Luis Salcedo les ofreció un espacio en su panteón personal. "Cuando todo se normalice, ellos pedirán los permisos para trasladar el cuerpo a su propio lugar", dice, aunque sin tener la certeza de cuándo es que Lares volverá a ser el mismo que era antes del paso del huracán María.



