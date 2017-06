Pablo Montero aclara las causas por las que fue despedido de la telenovela 'El vuelo de la victoria'

Tras los rumores que se generaron sobre la sorpresiva salida de Pablo Montero de la telenovela 'El vuelo de la victoria', el cantante habló ante la prensa sobre las causas de su despido.

El galán aceptó su culpa al romper una de las cláusulas de su contrato que especificaba que a la primera falta prescindirían de sus servicios, pues no pudo llegar a su llamado debido a una falla mecánica en el avión privado en el que viajaría de regreso a la Ciudad de México.



Pero el actor dejó claro que jamás llegó en estado de ebriedad a las grabaciones del melodrama: "En ningún momento llegué en estado inconveniente, siempre era de los primeros en llegar a las locaciones, se me hizo una decisión extrema pero cuando hablé con ella (la productora Nathalie Lartilleux) me dijo que sabía yo las consecuencias. Me encuentro en una etapa de duelo, pues la verdad le agarré cariño al proyecto", dijo para el diario mexicano 'El Universal'.



En 'El vuelo de la victoria’ Pablo daría vida a 'Raúl', un doctor y locutor que tendría un programa de radio sobre temas de superación personal, ahora este personaje será interpretado por Andrés Palacios.