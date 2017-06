Andrés Palacios se convertirá en el nuevo galán de Paulina Goto en 'El vuelo de la victoria'

Vaya polémica que se ha creado alrededor de la telenovela ‘El vuelo de la victoria’, la cual tiene poco que comenzó grabaciones en México. Pablo Montero, quien era uno de los protagonistas, fue despedido por la productora Nathalie Lartilleux por indisciplinado al no llegar a uno de sus llamados.



Despiden a Pablo Montero de 'El vuelo de la victoria' por indisciplinado Pablo Montero está en el ojo del huracán, el cantate fue despedido de Una vez másestá en el ojo del huracán, el cantate fue despedido de 'El vuelo del águila' , telenovela en donde llevaría uno de los roles estelares. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir La productora Nathalie Lartilleux confirmó la noticia para la cámara del programa 'Hoy': "Me dejó colgada, pensé que en esta novela lo íbamos a tener al cien por ciento y no llegó en todo un día de trabajo y nada, pues lo tengo que cambiar". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lartilleux le dejó claro al actor las razones por la que fue despedido: "Hablé con él y le dije: 'Mira Pablo, no me vas a 'fregar' el proyecto en donde todos estamos echándole muchísimas ganas'". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Andrés Palacios, quien podría ocupar el lugar de Montero en la historia. La productora está en pláticas con, quien podría ocupar el lugar deen la historia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Paulina Goto es la protagonista de esta telenovela que relata la vida de una muchacha que es deportista y su sueño es llegar a las olimpiadas. Mane de la Parra es otro de los galanes de la trama. es la protagonista de esta telenovela que relata la vida de una muchacha que es deportista y su sueño es llegar a las olimpiadas.es otro de los galanes de la trama. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Pablo ha tenido problemas en las telenovelas, hagamos un recuento de sus polémicas. Pero esta no ha sido la única vez queha tenido problemas en las telenovelas, hagamos un recuento de sus polémicas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En agosto del 2007 fue detenido en Miami por conducir en exceso de velocidad y por posesión de cocaína. Meses después comenzaría las grabaciones de 'Fuego en la Sangre'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Para evitar un juicio, el actor aceptó someterse a un programa antidrogas, pero al descubrir restos de estupefacientes sus problemas se agravaron. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En agosto del 2008 cuando la telenovela estaba en pleno éxito, fue recluído en la cárcel un par de días por haber dado positivo en la prueba de antidoping. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Montero enfrentó a los medios y desmintió la información, dijo que ella no tenía nada que ver en el asunto. La polémica fue mayor cuando en el programa 'Ventaneando' se dijo que el novio de Nora Salinas, su compañera en la historia, era quien le conseguía la droga.enfrentó a los medios y desmintió la información, dijo que ella no tenía nada que ver en el asunto. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Pero esa no ha sido la única ocasión en que el cantante ha tenido problemas en una producción de Salvador Mejía. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En el 2012 fue parte del elenco de 'Qué bonito amor', donde mostró su indisciplina. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El productor lo reprendió por su impuntualidad, ya que retrasaba los tiempos de grabación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Lo suspendió de la telenovela por un tiempo, sin embargo regresó para continuar con la historia. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En el 2014 volvió a hacer de las suyas, ahora en la telenovela 'Mi corazón es tuyo'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Juan Osorio lo castigó fuertemente por no haber asistido a una locación, lo hizo pagar los gastos de producción. lo castigó fuertemente por no haber asistido a una locación, lo hizo pagar los gastos de producción. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Silvia Navarro 'plantada' y se rumoró que lo despedirían del proyecto, pero no fue así. Dejó a'plantada' y se rumoró que lo despedirían del proyecto, pero no fue así. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Silvia y Jorge Salinas, pero con el tiempo su papel se desvaneció. En un principio su personaje era fuerte, formaba el triángulo amoroso principal con, pero con el tiempo su papel se desvaneció. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo en la recta final del melodrama regresó, aunque ya no con el mismo peso. Foto: Univision | Univision 0 Compartir 'El vuelo de la Victoria'. Al parecer el actor no ha aprendido la lección y por eso fue despedido de Foto: Televisa | Univision 0 Compartir

Sin embargo la producción ya encontró su reemplazo, se trata de Andrés Palacios, a quien actualmente podemos ver en ‘El Bienamado’ a las 10PM/9C por Unimás con el personaje de ‘Homero’.



El galán mexicano confesó al programa ‘Hoy’ que la invitación de la productora le llegó de manera sorpresiva, pues tenía poco tiempo de haber terminado las grabaciones de ‘El Bienamado’. También dijo que ya tuvo un acercamiento con Paulina Goto porque hicieron pruebas de cámara.



'El Bienamado' presentó a su elenco Las grabaciones de "El Bienamado" ya comenzaron, el elenco y equipo de producción se reunieron para celebrar una misa para bendecir el proyecto. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir El evento se llevó a cabo en el foro de grabaciones de la telenovela. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mariluz Bermúdez fue una de las actrices que leyó un fragmento del evangelio. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jesús Ochoa es el protagonista de esta historia de origen brasileño que nos sacará carcajadas con sus corruptas aventuras. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Andrés Palacios y Chantal Andere son parte del elenco. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Chantal dejará las villanías a un lado, pues en esta ocasión no lleva un rol antagónico. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda alguna a este elenco lo conforman grandes actores, como Laura Zapata. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Jesús Ochoa es muy divertido y bromista, por eso sus compañeros le tienen mucho cariño. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ellos nos harán reír con cada una de las historias de los personajes. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El productor Nicandro Díaz eligió minuciosamente a cada actor para que interpretara a la perfección su rol en la historia. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Eduardo Rodríguez regresa a Televisa con este proyecto. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Laura Zapata regresa a la pantalla chica para hacer maldades, será la gran villana. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Diego de Erice pondrá su talento en esta divertida historia. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Chantal Andere nos sorprenderá con su personaje, pues pocas veces la hemos visto de buena. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mark Tacher deleitará a las mujeres con su galanura y talento. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Raquel Pankowsky demostrará una vez más que la comedia se le da muy bien. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Tony Balardi se quitó el bigote para interpretar a su personaje. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Diana Golden regresa a la pantalla chica, ¿La veremos hacer maldades? Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aitor Iturrioz es otra de las sorpresas en el elenco de este melodrama, a él no lo veíamos desde "Muchacha italiana viene a casarse", donde tuvo un pequeño papel. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ricardo Fastlicht se tiñó el cabello de rubio. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Alejandra García enamorará a los caballeros con su papel en la historia. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en César Bono interpretará a un Sacerdote, ¿será un Padre con tintes cómicos? Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Andrés Palacios es el galán protagónico y luchará por el amor de la hija de "El Bienamado". Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luis Gatica también forma parte del reparto de esta producción de Nicandro Díaz. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fernando Cianguerotti participará en esta historia llena de comedia, drama y romance. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Chao es otro de los galanes que se robará el corazón de muchas mujeres. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Olivia Collins llenará de sensualidad la pantalla con su belleza. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mauricio Castillo regresa a los melodramas después de más de 10 años de no participar en uno. ¿Te gusta el elenco de esta historia? Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir

En entrevista con Radio Fórmula, Andrés asegura que no ha tenido tiempo de entender la polémica sobre la salida de Pablo Montero: "Ha sido todo tan exprés, por ustedes (la prensa) es que me entero que hay polémica, pero yo no tengo idea. Yo apenas me acabo de enterar, no he tenido tiempo de aterrizar todo, yo iba caminando en un pasillo, yo más bien me estaba despidiendo…".

‘El vuelo de la victoria’ cuenta la historia de ‘Victoria’, una muchacha ( Paulina Goto) que es deportista y sueña con ir a las olimpiadas. ‘Andrés’ ( Mane de la Parra) es su amigo y ha estado enamorado de ella desde la infancia, pero no tendrá el camino libre para conquistarla, pues ‘Raúl’ ( Andrés Palacios) es el doctor de un centro deportivo de alto rendimiento que, además, conduce un programa de radio sobre temas motivacionales, situación por el que ‘Victoria’ lo admira.