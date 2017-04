Cancelan el rodaje de la serie de Silvia Pinal, protagonizada por Itatí Cantoral y Julián Gil

La productora Carla Estrada anunció en el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ que la serie biográfica de Silvia Pinal quedó en suspenso después de que Televisa decidiera cancelar el rodaje previsto para el mes de mayo.

La producción podría retomarse en noviembre, aunque Estrada no lo tiene claro y desconoce qué artistas del elenco actual podrían estar disponibles si finalmente resucita el proyecto.

“No sé si se cancela, lo que te puedo decir es que se pospone, es un proyecto que no le interesa por el momento a Rosy Ocampo, ni a Televisa, entonces se tiene que hacer lo que sea mejor para la empresa. Me duele y me duele muchísimo tanto trabajo”, confesó Estrada.

La suspensión del proyecto se dio a conocer al equipo después de que terminara la presentación del elenco este mismo jueves.

Itatí Cantoral iba a ser la encargada de dar vida a Silvia Pinal en su etapa adulta, mientras que Julián Gil, cuya separación de Marjorie de Sousa le ha llevado a las portadas de los medios de comunicación recientemente, iba a ser uno de los galanes de la novela, Gustavo Alatriste, el segundo esposo de Pinal.