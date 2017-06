Atrapados en el tren: pasajeros del subway de Nueva York se quedaron sin luz ni ventilación por 45 minutos

NUEVA YORK. - Quedarse sin aire y sin luz debía estar en las pesadillas de alguno de quienes día a día se mueve de la casa al trabajo y del trabajo a la casa en el subway de Nueva York. Eso fue lo que precisamente les ocurrió a los pasajeros del tren F el lunes en la noche. Las imágenes de una ventana empañada en la que alguien escribió "I Will Survive" ("Sobreviviré") parecen las de una historia ficticia.

Esa imagen es una de otras en las que pasajeros y otros testigos compartieron en redes sociales desde la claustrofobia, el miedo y el calor que caracterizaron el incidente.

El tren se quedó sin electricidad y se detuvo en uno de los túneles a eso de las 6:20 de la noche del lunes antes de eventualmente llegar a la estación de Broadway-Lafayette, informó este martes la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).



S/b F train stuck for over an hour w/o light and air just rolled up-passengers dripping with sweat begging to get off #mta @MTA #effedtrain pic.twitter.com/NXJ3pDJtji — Chelsea Lawrence (@chelseahbelle) June 5, 2017



"Estaba tomando a casa un tren F repleto, que no tenía funcionando el aire acondicionado, cuando paramos abruptamente en un túnel. Los motores se apagaron, la luz se fue y sin exagerar, estuvimos atascados durante 45 minutos en un calor que se sentía de 120 grados", relató uno de los pasajeros en su cuenta de Facebook.



La MTA sostiene que las puertas del tren abrieron cinco minutos después de llegar a la estación Broadway-Lafayette y a los pasajeros se les permitió salir a eso de las 7:05 pm.

Las puertas del tren no abrieron inmediatamente porque un tren, detrás del tren del incidente, estaba entrando en ese momento a la estación, sostuvo la MTA.



@MTA spent two hours stuck on the f train. An hour this morning and an hour tonight. So hot we could write on the windows. Awful pic.twitter.com/SecfeggkRT — Samantha Mushnick (@SamanthaMush) June 5, 2017

Broken F train. 45m standing in dark tunnel, no AC. The new R179s can't arrive soon enough. pic.twitter.com/32eI5aekH6 — David (@davidtaylor) June 5, 2017



La comunición inicial de la tripulación del tren a los pasajeros en torno al problema mecánico está bajo investigación, indicó un portavoz de la MTA.

