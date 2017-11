Terrorismo

"Lloraremos por siempre a nuestros amigos": las emotivas palabras de los sobrevivientes argentinos del ataque en Nueva York

"Lloraremos por siempre a nuestro amigos. Fue el amor lo que nos trajo aquí y ese amor nos seguirá uniendo", dijo este viernes con la voz quebrantada Guillermo Blanchini, uno de los argentinos que sobrevivió al ataque en la ciudad de Nueva York.

Habló junto a los otros tres amigos que salieron ilesos al arrollamiento perpetrado, según la fiscalía, por Sayfullo Saipov en nombre del Estado Islámico, cuando el grupo de compañeros que se conocía desde la secundaria paseaba en bicicleta este martes por el bajo Manhattan.

Cinco de los amigos perdieron la vida. Uno resultó herido.

El grupo de compañeros estaba haciendo realidad el viaje que planearon desde que estudiaban en el Instituto Politécnico de la localidad de Rosario. Habiendo pasado 30 años de su graduación, tenían que cumplirlo y celebrar a lo grande.

Se pusieron unas camisetas que la palabra 'LIBRE' –a modo de broma porque estarían solos festejando décadas de amistad– y partieron a Nueva York. El ataque lo truncó todo.



"No hay forma de entender que se arrebaten vidas así, que un sueño se transforme en la peor pesadilla", afirmó leyendo un texto escrito en nombre de todos. "El sentimiento es intransferible, no hay palabra que lo contenga", agregó desde el consulado argentino.

Banchini también pidió justicia para sus amigos fallecidos: Ariel Erlij, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Hernán Ferruchi y Hernán Mendoza.

"¿Cómo alguien puede pensar, planear y ejecutar un acto semejante? No nos entra en la cabeza. Si hay algo que no queremos son más muertes", dijo con el semblante cansado. "Ojalá se haga justicia, ojalá no se vuelva a repetir ni aquí ni en ningún lugar del mundo", acotó.



"Duele como nunca ha dolido", enfatizó junto a Ariel Benvenuto, Juan Pablo Trevisán e Ivan Brajkovic. El otro amigo que sobrevivió el ataque es Martín Marro, quien sigue hospitalizado en condición estable en el hospital Presbiteriano.

El grupo se alista ahora para regresar a su país con el corazón roto. "Tenemos que volver ahora. Tenemos que acompañar a las desconsoladas familias de nuestro amigos", dijo Blanchini.