Un conductor de Uber muere tras ser golpeado con un palo de hockey en Nueva York

Randolph Tolk, un conductor de Uber de 68 años, manejaba el sábado en la noche por la avenida 11 en Chelsea cuando al parar en la calle 20 tuvo un altercado con un peatón de 39 años. Con un palo de hockey, Kohji Kosugi presuntamente golpeó en la cabeza a Tolk.

Tras el ataque, de acuerdo con el informe policíaco, el presunto agresor abandonó el lugar a pie mientras la víctima regresó al auto y manejó unas cuadras más.

Eventualmente Tolk se estrelló por la calle West en la intersección con la calle Horatio y perdió la vida. Fue en el hospital Lenox Hill Health donde se pronunció su muerte.

El hijo de la víctima, Andrew Tolk, contó que su padre, que estaba viviendo en West New York, Nueva Jersey, nació en Brooklyn y que era abuelo de tres bebés. El conductor sentía un gran apego por Nueva York, le relató su hijo al New York Daily News.

"Siempre le recomendamos a nuestros conductores que no se bajen de sus vehículos y que eviten confrontaciones con cualquiera, pero no sabemos qué condujo a esta tragedia", señaló al New York Daily News el portavoz de la Federación de Taxistas del estado de Nueva York, Fernando Mateo.

Las autoridades este domingo arrestaron a Kosugi y lo imputaron de homicidio. Entretanto, el Médico Forense de la ciudad debe determinar la causa de muerte de Tolk.