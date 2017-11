Taxista hispano termina sin un dedo intentando defender a sus pasajeras

El taxista Richard de León transportaba a tres mujeres cuando dos hombres se montaron intempestivamente en su auto e intentaron cortarlo a él y a sus pasajeras, denunció. Buscando defenserse y resguadarlas, uno de los presuntos atacantes le cortó completamente su dedo pulgar en el incidente ocurrido en el barrio de El Bronx.

De León contó en una conferencia de prensa que los sospechosos, Kenneth Guzmán y Juan Carlos Sánchez, intentaron cortar a las pasajeras mientras ellas trataban de salir del auto despavoridas. Él trató de quitarles el cuchillo, pero no pudo.

"Cuando me iba a montar al carro, (uno de los presuntos atacantes) me iba a llevar la cabeza, pero yo puse la mano y ahí fue que me llevó el dedo", agregó.

El suceso, registrado el 19 de noviembre, generó la ira de la Federación de Taxistas porque los sospechosos de perpetrar el ataque fueron dejados en libertad tras pagar 200 dólares de fianza.

"El crimen más grande que se cometió lo cometió la jueza, que permitió que estos jóvenes salieran pagando una fianza de 200 dólares", dijo en la rueda de prensa Fernando Mateo, líder de esa federación.

Los presuntos atacantes, que afrontan cargos por agresión, se montaron en el carro del taxista tras haber atacado poco antes a un bodeguero al que también le cortaron una mano, dijo la policía.