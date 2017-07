Chris Christie cierra las playas de Nueva Jersey... para después ir a bañarse solo en ellas

La playa de Island Beach State Park debía permanecer cerrada durante el fin de semana del 4 de julio. Pero no lo estuvo para todos: el gobernador del estado y excandidato republicano a la presidencia Chris Christie disfrutó de una jornada de sol y mar junto a familiares y allegados en uno de los parques estatales que previamente ordenó clausurar, según han revelado unas fotos exclusivas de The Star Ledger of New Jersey.



Chris Christie & guests enjoying NJ beach — after he ordered state beaches closed to the public over a budget fight https://t.co/aD3pkhT4vF pic.twitter.com/JkAh31BG08 — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) July 2, 2017



Las fotos aéreas, que han causado un torrente de indignación y bromas en redes sociales, muestran a Christie en una silla de playa en las arenas desiertas de la playa de este parque estatal, que se encuentra junto a la residencia oficial de descanso del gobernador. Con él están su mujer Mary Pat y otro puñado de personas.



Después de que las fotos se hayan hecho públicas, Christie se ha defendido argumentando que ya había anunciado que pasaría el fin de semana en su residencia de descanso y que ha cumplido con su palabra. El gobernador no parece haber mostrado mucho remordimiento por el uso exclusivo que ha hecho de la playa. "Así es como es", dijo el republicano. "Preséntate a gobernador, y podrás tener una residencia allí".

El pasado viernes Christie ordenó la clausura de los parques y las playas estatales durante el fin de semana del 4 de julio, que incluye dos días festivos, por la imposibilidad de pasar el presupuesto ante la asamblea estatal, controlada por los demócratas.



No optics of Chris Christie are ever good, but these optics are exceedingly bad. pic.twitter.com/mrQRTu93PR — TDPattillo (@TDPattillo) July 3, 2017